El diputado local del PAN Andrés Sánchez solicitó a la Secretaría de Salud capitalina un informe para conocer si existe un desabasto de vacunas contra el sarampión, tosferina, hepatitis, rubiola, paperas y el cuadro básico en recién nacidos.

Indicó que diversos centros de salud y clínicas públicas en la Ciudad, se han presentado situaciones de emergencia sanitaria de forma muy particular, pero no hay respuesta de la autoridad.

“Lo que es importante es atender la emergencia por sarampión que está tomando fuerza principalmente en el norte del país, pero poco a poco está migrando a diversas entidades”, dijo.

El legislador explicó que en este momento, el sarampión debe ser una prioridad para todas las autoridades incluida la Ciudad de México. “Los reportes sanitarios reflejan que hoy en día aquí en la Ciudad no hay casos pero es necesario tener alerta a la ciudadanía”.

Andrés Sánchez recordó que las bajas coberturas en los esquemas de vacunación a nivel nacional, y en particular en la Ciudad de México, son causas por las cuales la población se encuentra vulnerable en este momento por enfermedades.

“Lo que también hace falta en la Ciudad de México es conocer donde sí hay vacunas para la población y no esconderlas; que en Gobierno no mienta sobre el abasto cuando no hay vacunas”, apuntó.

El panista aseguró que, no tener vacunas para controlar enfermedades, combatir epidemias y para los bebés, es una herencia del gobierno de López Obrador.

“Quien destruyó el Seguro Popular, acabó con la eficiencia de los Esquemas Universales de Salud y recortó presupuestos para el fortalecimiento de clínicas y hospitales; la corrupción imperó en el sexenio pasado y acabó con la vida de millones de mexicanos”, lamentó el legislador.

