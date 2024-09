Durante los posicionamientos del Sexto informe de Gobierno, únicamente el PAN y Movimiento Ciudadano criticaron los resultados presentados por Martí Batres; mientras que el resto de las asociaciones y grupos parlamentarios reconocieron y aplaudieron lo hecho durante la presente administración.

Al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, subrayó que en los últimos seis años, el modelo de bienestar impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México ha significado el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta metrópoli, pues se basa fundamentalmente en la igualdad y la justicia social.

“En la Ciudad de México, el modelo de Estado de bienestar socialdemócrata ha puesto énfasis en la igualdad, la solidaridad y la justicia social como pilares fundamentales de la política y protección social. Este modelo no solo busca prevenir la pobreza, sino también promover la igualdad de oportunidades y la cohesión social”, puntualizó.

El diputado local del PAN Andrés Atayde criticó el bajo crecimiento económico y la inseguridad.

“Está por terminar un gobierno en donde se asesinaron casi 400 mujeres por motivos de género, está por terminar un gobierno que dijo que no había granaderos, pero en donde en cada manifestación encapsulaban y toleteaban; y está por terminar un gobierno que mientras decían que bajaban los homicidios, aumentaban las desapariciones y hasta confundieron restos humanos con restos de animales”, comentó durante su posicionamiento.

De igual forma, precisó que esta administración deja dos grandes legados: la persecución política y la elección de Estado.

“El segundo legado, la elección de Estado, declaraciones y hasta tuits de integrantes del Gobierno de la Ciudad de México en contra de la oposición en mero proceso electoral, incluyéndolo a usted, Jefe de Gobierno. No hubo piso parejo, y de recursos humanos y financieros, mejor ni hablamos, fue más que evidente. Dicho eso, no me queda más que desearle un buen cierre de gobierno y también buenos resultados en su nuevo encargo en el Gobierno Federal, de verdad, por el bien de México le deseamos buenos resultados”, aseveró.

En este sentido, Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, expuso que en 2018 se prometió una Ciudad de Innovación y Derechos; sin embargo, dijo, hay pendientes en seguridad, movilidad, y subrayó que la Ciudad va a ciegas en materia de planeación.

“Seguro estoy que este informe vendrá acompañado de cifras y resultados de estos últimos seis años, pero también estoy seguro que lo que hoy no hará falta será la autocrítica. Nos faltan muchas y grandes cosas en esta Ciudad y aquí va a estar Movimiento Ciudadano para proponerlas, pelear por ellas y exigirlas, aquí vamos a estar para construirlas entre todas y todos”, añadió.

Nora Arias, del PRD, reconoció el esfuerzo que se ha hecho en la Ciudad, pues, dijo, ellos son parte de esta historia: de gobiernos transparentes, de pensar en la gente, de generar gobiernos progresistas desde la izquierda, y comentó que serán un Grupo Parlamentario propositivo y constructivo, aunque crítico cuando amerite la ocasión, pero siempre con argumentación y respeto. “Tenemos una gran Ciudad que es responsabilidad de todos, confiamos que, por encima de diferencias y posiciones políticas e ideológicas, trabajaremos a favor de las y los ciudadanos”.

Miriam Saldaña, del PT, reiteró el compromiso de su partido para trabajar en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de todos los habitantes, y felicitó al mandatario capitalino por su próxima encomienda a nivel federal.

Tania Larios, del PRI, reconoció los avances en materia de seguridad, vivienda, reconstrucción del tejido social y participación ciudadana a través de la labor realizada por el titular de la jefatura de Gobierno; sin embargo, consideró que se requiere seguir generando acciones que refuercen lo hecho, a fin de continuar beneficiando a la población capitalina. “Estimado jefe de Gobierno, confió en su vocación democrática, que perdure sin diluirse en el tiempo, que siga vigente y que no se disipe entre las tentaciones inherentes al poder”.

Silvia Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, consideró que la administración del actual jefe de gobierno fue un periodo de continuidad en el enfoque social, de compromiso y diálogo con las minorías, así como con los partidos políticos, incluidos los de oposición.

En su turno, Erika Lizeth Rosales Medina de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, destacó los ejes fundamentales del gobierno local y su compromiso en movilidad ambiental, apoyos sociales, vivienda para los jóvenes, y avances en la Ciudad de México, “ciudad de ciudades”, en que los pueblos originarios “tienen rostro y tienen voz”.

