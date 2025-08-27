La diputada local Xóchitl Bravo presentó una iniciativa para extinguir la figura de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México, como unidad administrativa independiente, y crear la Unidad de Comunicación Social, que será un órgano subordinado al Canal de Televisión del Congreso capitalino.

Su propuesta busca modificar varios artículos de la Ley Orgánica y del Reglamento Interno del Congreso de la Ciudad de México para que la dirección de la Unidad de Comunicación Social esté a cargo del Canal de Televisión.

“El Canal tendrá a su cargo y dirigirá los trabajos de la Unidad de Comunicación Social”, señala la iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.

En los artículos transitorios de esta propuesta se establece que los derechos laborales del personal adscrito a la Coordinación de Comunicación Social deberán ser respetados y garantizados conforme a la legislación aplicable. “El Canal de Televisión de la Ciudad de México asumirá la responsabilidad administrativa y operativa del referido personal, quedando a su cargo su incorporación, continuidad laboral y prestaciones correspondientes”.

Asimismo, se establece que la aplicación de las facultades adquiridas para la titularidad del Canal, en materia de dirección de la Unidad de Comunicación Social, entraran en vigor a partir de la elección de la persona titular del Canal de Televisión y su toma de protesta en el pleno para el periodo 2025- 2030.

“La infraestructura física, tecnológica y administrativa de la Coordinación de Comunicación Social será transferida al Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, integrándose plenamente a su estructura operativa”, se señala.

