Más Información
Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano
Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo
Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"
La diputada local Xóchitl Bravo presentó una iniciativa para extinguir la figura de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México, como unidad administrativa independiente, y crear la Unidad de Comunicación Social, que será un órgano subordinado al Canal de Televisión del Congreso capitalino.
Su propuesta busca modificar varios artículos de la Ley Orgánica y del Reglamento Interno del Congreso de la Ciudad de México para que la dirección de la Unidad de Comunicación Social esté a cargo del Canal de Televisión.
“El Canal tendrá a su cargo y dirigirá los trabajos de la Unidad de Comunicación Social”, señala la iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.
En los artículos transitorios de esta propuesta se establece que los derechos laborales del personal adscrito a la Coordinación de Comunicación Social deberán ser respetados y garantizados conforme a la legislación aplicable. “El Canal de Televisión de la Ciudad de México asumirá la responsabilidad administrativa y operativa del referido personal, quedando a su cargo su incorporación, continuidad laboral y prestaciones correspondientes”.
Asimismo, se establece que la aplicación de las facultades adquiridas para la titularidad del Canal, en materia de dirección de la Unidad de Comunicación Social, entraran en vigor a partir de la elección de la persona titular del Canal de Televisión y su toma de protesta en el pleno para el periodo 2025- 2030.
“La infraestructura física, tecnológica y administrativa de la Coordinación de Comunicación Social será transferida al Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, integrándose plenamente a su estructura operativa”, se señala.
LL