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Policías capitalinos detuvieron a un hombre que, probablemente, agredió a golpes a su pareja sentimental hasta matarla, en la alcaldía Xochimilco.

Tras el reporte de agresiones, policías acudieron a un domicilio en la calle Cerrada de Amelaco, colonia Zona Chinampera y ahí un señor de 58 años refirió que, antes, al llegar a la vivienda para visitar a sus familiares, se percató que su yerno trataba de enterrar algo, y al aproximarse, confirmó que era el cuerpo de su hija de 31 años de edad.

Por lo anterior, policías detuvieron al sujeto de 31 años y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público quien investigará y determinará su situación jurídica.

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