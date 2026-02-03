Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres personas extranjeras, presuntamente integrantes de una banda dedicada al robo de objetos de alta gama, tras su posible participación en distintos asaltos cometidos en las colonias Roma Norte y Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los detenidos fueron identificados como Richard y José Ángel, ambos de nacionalidad venezolana, así como Dora, ciudadana peruana. Los tres estarían relacionados con el atraco a un comensal de un restaurante ubicado en la calle Coahuila, en la colonia Roma Norte, donde presuntamente despojaron a la víctima de un reloj Rolex y una cadena de alto valor.

Como parte de las investigaciones, personal de la SSC realizó el análisis de cámaras de videovigilancia, lo que permitió identificar un vehículo color blanco utilizado en el robo. Posteriormente, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaron a los policías sobre un nuevo asalto en proceso contra una mujer de 27 años de edad, ocurrido en la calle Ámsterdam, entre Teotihuacán y México, en la colonia Hipódromo Condesa.

La víctima señaló que fue interceptada por los tripulantes de un automóvil blanco y una motocicleta gris, quienes la amagaron con lo que parecía ser un arma de fuego para despojarla de dinero en efectivo. Con esta información, y en coordinación con los monitoristas del C2, los oficiales dieron seguimiento en tiempo real a ambas unidades, logrando ubicarlas sobre la avenida México, donde se les cerró el paso.

Tras una revisión preventiva, los policías aseguraron una réplica de arma de fuego y dinero en efectivo, mismo que fue reconocido por la afectada como de su propiedad. Además, se confirmó que el vehículo asegurado coincidía con el utilizado en el robo al comensal en la colonia Roma Norte.

Los dos hombres, de 31 y 21 años de edad, y la mujer de 34 años, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con la motocicleta, el automóvil y los objetos asegurados, a fin de que se determine su situación jurídica.

