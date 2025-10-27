Elementos de la Policía Capitalina detuvieron a cinco personas señaladas como los responsables de secuestrar y torturar a seis personas integrantes de un grupo musical que ellos mismos contrataron, los musicos fueron encontrados en la zona boscosa de Tlalpan.

Las primeras investigaciones detallan que la bronca empezó porque se negaron a pagarle a los músicos, a quienes contrataron para amenizar una fiesta en la alcaldía Iztacalco. Se les aseguró un arma de fuego corta con dos cartuchos útiles, 100 dosis de aparente cocaína y diferentes identificaciones.

Los músicos fueron encontrados heridos y golpeados en la calle Silos y su esquina con Andador Caporal 2, de la colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan.

Los policías hicieron contacto con seis hombres, dos de ellos con evidentes lesiones por quemaduras, motivo por el cual solicitaron los servicios de emergencia; paramédicos que llegaron al sitio diagnosticaron a los hombres de 35 años y 31 años de edad con quemaduras en el 80 y el 25 por ciento del cuerpo, respectivamente, por ello rápidamente fueron llevados a un hospital.

Además, los paramédicos revisaron a las otras personas de 31, 27, 22 y una más que no proporcionó sus datos, con golpes en diferentes partes del cuerpo, y policontundidos, sin requerir traslado hospitalario.

Los afectados refierieron que pertenecen a un mariachi, y el sábado por la tarde fueron contratados para tocar en una fiesta familiar en la alcaldía Iztapalapa, sin embargo, cuando terminaron con el tiempo de presentación, fueron retenidos en el sitio donde los habitantes los agredieron físicamente y le provocaron quemaduras a algunos de ellos.

Los hombres agregaron que, la noche del domingo los subieron a una camioneta color negro y los abandonaron en dicha ubicación donde pidieron apoyo a través del número de emergencias 911; por tal razón los monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2) Sur y Norte, realizaron el videoreplay de las cámaras de videovigilancia para identificar la camioneta señalada.

Fue así que los operadores del C2 Norte la ubicaron cuando circulaba en la avenida Canal de Tezontle, por lo que los policías en campo rápidamente se dirigieron al sitio y sobre dicha vialidad, a la altura del Circuito Interior, en la colonia Infonavit Iztacalco, de la alcaldía Iztacalco, la interceptaron y requirieron a sus tripulantes para una revisión preventiva.

Resultado de dicha acción, los oficiales aseguraron un arma de fuego corta, dos cartuchos útiles, 100 bolsitas de plástico color morado con un polvo blanco similar a la cocaína, y 11 identificaciones personales, entre ellas una de una institución de procuración de justicia, y cuatro tarjetas bancarias.

Por lo anterior, los hombres de 43, 35, 17, 16 y 14 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado y la camioneta con placas de circulación del Estado de México, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Cabe señalar que, de acuerdo con las primeras investigaciones, se supo que los detenidos posiblemente pertenecen a una célula delictiva generadora de violencia, que opera en la zona poniente y sur de la Ciudad de México, dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio.

