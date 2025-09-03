Toluca, Méx.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejercitó acción penal en contra de cinco personas investigadas por el homicidio de siete recién nacidos que fallecieron por contaminación de la bacteria klebsiella oxytoca.

Derivado de ello, se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión en contra de Claudia “N”, Citlalli “N” y Gloria “N” por su probable intervención.

La fiscalía mexiquense cuenta con orden de aprehensión vigente en contra de dos individuos más.

De acuerdo con las investigaciones, “se pudo determinar que los empleados de la empresa Safe Productos Hospitalarios S.A. de C.V., identificados como Claudia “N”, Citlalli “N”, Gloria “N” y al menos dos más habrían omitido las medidas mínimas de esterilización y seguridad sanitaria durante el proceso de fabricación, contaminando por ende insumos propios a la NPT con la bacteria identificada como klebsiella oxytoca, y que fue administrada a las víctimas mortales y sobrevivientes a la infección”, informó la FGJEM.

Por esta situación, perdieron la vida 13 menores de edad y dos más resultaron con afectaciones cuando recibían atención médica en el Hospital de Ginecología del IMIEM, el Hospital del Niño, el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz perteneciente al IMSS Bienestar y en el hospital privado Centro Médico Toluca.