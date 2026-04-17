El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que derivado de la megafuga de agua, registrada el pasado martes 14 de abril en la colonia Torres de Potrero, por una falla en una compuerta de una infraestructura hidráulica, hay 12 viviendas con diversas afectaciones y una con daño estructural que no representa un riesgo.

Ayer, luego de anunciar que se instalará una pantalla en el Parque La Mexicana, para ver los partidos del Mundial, el edil dijo que se detectó que en uno de los inmuebles hay un muro que presenta un daño considerable, pero no de riesgo, por lo se realizaría una nueva revisión en el inmueble.

“Hoy tendremos el nuevo dictamen, no es necesario, al primer dictamen que tenemos, que se tenga que reubicar o señalar como un inmueble de alto riesgo, simplemente es un muro, pero si este muro lo tenemos que tirar, se tirará”, afirmó el funcionario.

López Casarín indicó que los daños en las casas de la calle Prolongación Mercadela van desde muebles y enseres, hasta vehículos.

También dijo que todas las familias afectadas han decidido seguir habitando sus viviendas, a pesar de la habilitación de un albergue. “Nosotros habilitamos un albergue para quien quisiera, de hecho ninguno de los vecinos quiso, todos ellos durmieron en sus casas, les entregamos catres, camas que entregó el Gobierno de la Ciudad, se entregaron unas lavadoras, les hemos entregado alimentos así como frazadas”.

El alcalde señaló que los gastos para la reparación de los daños tras la fuga de agua serán cubiertos por el seguro del Gobierno de la Ciudad de México.

Agregó que se atendió y rellenó el socavón que se formó en la zona del derrame así como una parte de adoquín que se dañó.

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