Desvío de fondos persigue a exdiputado

El que no debería estar nada tranquilo es el exdiputado local Iván Texta, a quien le están acomodando el camino, pero para vincularlo con el desvío de fondos destinados a la reconstrucción por el sismo del 19-S. En el Congreso local nos cuentan que como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Asamblea Legislativa, Texta Solís habría respaldado varios de esos desvíos que terminaron en las campañas de 2018. Hay quienes piensan que esto es una revancha que le saldrá muy cara al exlegislador, pues él fue quien atacó de manera insistente al exdelegado Rigoberto Salgado, y a la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y ahora los papeles se pueden invertir.

La chunga en el PRI capitalino

Lo que ya se convirtió en una verdadera chunga es la toma de protesta de la nueva dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, que encabezará Israel Betanzos. Primero argumentaban que la agenda del líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, estaba saturada y ahora que el líder nacional había hecho un espacio, resulta que la gente de don Israel no apartó con tiempo el teatro Metropolitan, por lo que el evento tendrá que aplazarse una semana más. Nos hacen ver que si el tricolor en la capital no puede organizar una ceremonia, mucho menos podrá levantar un partido que está en ruinas en la Ciudad de México.

Se les indigesta el Instituto de Planeación

La presidenta de la Comisión de Administración Pública local del Congreso capitalino, Guadalupe Chavira (PAN), no encuentra la fórmula para que se apruebe la integración del Instituto de Planeación de la Ciudad de México. Desde el pasado periodo ordinario de sesiones se le quedó atorado el tema y ahora que decía que ya todo estaba planchado, el panista Federico Döring literalmente se la echó abajo y tendrán que esperar por lo menos otros 20 días para presentarla al pleno. Lo que nos comentan es que en la administración capitalina no ven bien el trabajo de doña Guadalupe, quien nada más no puede sacar un tema con el que se comprometió con la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y que es una herramienta para echar a andar varios proyectos de la administración central.

Alerta en Texcoco

La tensión aumenta cada vez más en la comunidad de San Jerónimo Amanalco, localizada en la montaña de Texcoco, porque desde el viernes desapareció un integrante del Comité de Vigilancia y los habitantes juran que lo levantaron huachicoleros que operan en la región con la complicidad de las autoridades locales. Desde ese día, los residentes han realizado bloqueos carreteros y retuvieron también a cinco empleados de una empresa gasera, a quienes responsabilizaron de tener algún tipo de participación en la privación ilegal de la libertad del vecino. Nos dicen que la alcaldesa texcocana, Sandra Luz Falcón (Morena), está pendiente de los hechos desde que ocurrieron, pero a la distancia, porque no se atreve a ir al poblado porque sabe de lo que son capaces los oriundos del lugar. ¿Tendrá la edil algún plan de emergencia en caso de que las protestas se radicalicen en las próximas horas?