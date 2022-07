Destinan mil 400 mdp a mercados

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de 2 mil 220 cédulas de empadronamiento a locatarios de 54 mercados en Gustavo A.Madero.

“No hay mejor fruta que la de los mercados, no hay mejor verdura que la de los mercados, no hay mejores productos lácteos que los de los mercados, no se puede comer mejor en ningún lugar en la Ciudad más que en los mercados públicos”, expresó.

La mandataria capitalina destacó que su administración ha invertido mil 400 millones de pesos para la rehabilitación de los 355 mercados de la capital del país.

El secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, indicó que se tienen regularizados con cédulas a alrededor de 70% de los 70 mil comerciantes que hay en los 335 mercados de la Ciudad de México.

“El otorgamiento de esta cédula es un derecho irrenunciable, es un derecho adquirido de ustedes y es uno que se puede heredar y esto es una decisión... ninguna autoridad les puede quitar su local sin ninguna justificación adecuada”, dijo.

Recordó que esta administración destina más de 200 millones de pesos anuales a este tipo de espacios, mientras que en la anterior administración se otorgaban entre 80 millones y 90 millones.

Regresan locatarios a San Cosme

El secretario de Desarrollo Económico también informó que a finales de agosto los comerciantes del mercado de San Cosme podrán regresar a sus locales.

En este tiempo se terminará el protocolo de ingreso de los locatarios, el cual se trabaja con el área de mercados de Cuauhtémoc, refirió al término de la entrega de cédula a comerciantes de Gustavo A. Madero. Akabani dijo que la parte que no fue afectada por el incendio, los locatarios buscan homologarla con el resto del mercado, y eso ha demorado la entrega.