Naucalpan, Méx.— Un corredor cultural y semipeatonal será construido desde la estación Cuatro Caminos del Metro hasta el Campo Militar, como parte del proyecto de rehabilitación integral acordado entre el municipio de Naucalpan y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez informó que el objetivo es transformar esta zona en un espacio funcional, seguro y con vocación cultural, mediante la diversificación y ampliación de la oferta artística, además de mejorar la movilidad para beneficio de la ciudadanía.

Este proyecto, señaló, fue parte de los acuerdos a los que llegó con el titular del STC Metro, Adrián Rubalcava, donde se destacó la voluntad de los gobiernos tanto de la Ciudad, como del Estado de México, para rehabilitar esta zona.

Isaac Montoya detalló que los túneles del Metro corresponden al STC, al salir de ellos, la zona está bajo responsabilidad del gobierno del Estado de México, y a partir de la avenida Ingenieros Militares, del municipio.

De ahí la importancia, dijo, de realizar un trabajo coordinado que permita revertir los años de abandono en esta parte de Naucalpan, donde transitan más de 300 mil personas diariamente rumbo a la CDMX.

El rescate incluirá el ordenamiento del transporte público, la regulación del comercio informal, la ampliación de banquetas, instalación de luminarias y estaciones fijas para ascenso y descenso de usuarios.

Respecto al comercio, precisó que se buscarán acuerdos mediante el diálogo para organizar la zona. “Se trata de recuperar este corredor y que deje de ser sinónimo de miedo e inseguridad (...)”, expresó.