Naucalpan, Méx.— Tres viviendas serán demolidas de manera controlada debido al socavón que se originó dentro de una casa ubicada en la calle Sierra San Martín, colonia Benito Juárez, desde marzo pasado, informó Fernando Carrizales Sánchez, director de Obras Públicas de Naucalpan. Se prevé que sea a inicios de mayo cuando comiencen los trabajos.

Señaló que se realizaron tres estudios técnicos para conocer las condiciones del terreno y de las construcciones. “Realizamos un estudio de resistividad que nos permitió ver profundidad y qué paredes pudiera considerarse. Hicimos un estudio geofísico, el cual nos dijo el histograma de lo que es la caverna, cómo está compuesta y qué tipo de material tiene. Después hicimos uno de mecánica de suelo”.

Indicó que con base en los resultados y un dictamen se definió la demolición controlada de las viviendas para salvaguardar a los vecinos.

“Nos encontramos con la respuesta de los profesionales, involucramos a un DRO también para determinar si las viviendas pudieran ser salvables o no”, dijo.

Carrizales Sánchez explicó que las viviendas aledañas “se están comportando como un apoyo”, por lo que se realizará un trabajo de apuntalamiento para evitar que otras puedan sufrir daños.

“Al momento de tocar una, se va a debilitar y va a provocar que otras sufran más fisuras, entonces vamos a tener que intervenirlas. En ese sentido, lo que vamos a hacer es intentar apuntalar una vez demolida la sección más afectada”.

Las paredes aledañas serán “apuntaladas con estructura IPR”, a fin de reforzar el soporte de las viviendas y evitar desplazamientos en otras viviendas.

El director de Obras Públicas dio a conocer que el socavón incrementó su tamaño, pues en un inicio “tenía 250 metros cuadrados de afectación, acabaron de los estudios y aumentó a 700 metros cuadrados”. La profundidad es de entre 10 a 12 metros.

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