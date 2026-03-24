Durante el Mundial de Futbol la demanda de usuarios en el Tren Ligero podría aumentar hasta 40%, pues será el único medio de transporte público que llegué directamente al Estadio Banorte, estimó Gerardo Martínez, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México.

Precisó que será un gran reto, pero lo podrán superar “apenas” con el personal y el número de unidades que tienen. Dijo que este fin de semana se pondrán en operación dos trenes acoplados para duplicar de 300 a 600 el número de usuarios por viaje.