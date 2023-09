Ecatepec, Méx.— La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que durante su gestión no existirán municipios de primera ni de segunda, por lo que se promoverá el desarrollo, la justicia social y el humanismo, como lo ha inculcado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En mi gobierno no volverán a sentirse marginados ni excluidos, todos somos iguales y estaremos muy cerca y al pendiente de que las obras y los programas lleguen verdaderamente a la gente de Ecatepec. En mi administración no habrá privilegios, no más corrupción, no más excesos ni compra de vehículos nuevos, y terminaremos con la desigualdad”, indicó.

En la que fue su primera gira de trabajo por Ecatepec desde que asumió el cargo el sábado pasado, se vio empañada por un zafarrancho que protagonizaron seguidores de Morena durante su discurso y después de que concluyó el evento realizado en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas.

En las tribunas del recinto se pelearon simpatizantes del regidor Fernando Martínez Vargas y vecinos que apoyaban a la presidenta del DIF de Ecatepec, Esmeralda Vallejo, esposa del alcalde Fernando Vilchis. En la trifulca participaron hombres y mujeres, por lo que en su segundo evento en la colonia Polígonos 2, la gobernadora pidió unidad a los habitantes para resolver los problemas del municipio.

En el evento denominado Encuentro de Agradecimiento, celebrado en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, la gobernadora destacó que su gabinete está integrado por 50% de mujeres, como lo prometió en campaña, y en los próximos días se designarán a los titulares de las otras áreas que están pendientes, entre ellas el de atención a pueblos indígenas, a la comunidad LGBT y personas con capacidades diferentes.

En su intervención anunció que este jueves las más de 8 mil peticiones ciudadanas que ha recibido serán turnadas a las secretarías que corresponden para que les den atención, la mayoría de ellas es para resolver problemas de seguridad y de servicios públicos, como agua.

Delfina Gómez también indicó que se llevará a cabo una mesa de trabajo sobre la violencia de género, que les permita saber en qué situación se encuentra el Estado de México en la materia, para plantear propuestas de solución.

Más tarde, acudió a la colonia Polígonos 2, que forma parte de la Quinta Zona, donde inauguró un pozo de agua que aumentará el suministro en la zona, pues durante muchos años las familias han tenido que recurrir a pipas.

Además, ofreció la perforación de más pozos para aliviar la crisis que prevalece desde hace varios lustros, así como combatir el huachicoleo de agua.

También en Ecatepec inició la primera etapa de pavimentación de Las Arroceras, en la zona industrial del municipio y mencionó que será concluido el hospital oncológico en dicho municipio.