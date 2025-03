Porque se les olvidó, no tenían tiempo, dinero, o simplemente porque “como mexicanos nos gusta dejar todo al último”, son algunas de las razones por las que los contribuyentes acudieron en los últimos días a aprovechar el descuento de 100% en el pago de la tenencia vehicular.

“Para ser sincero, vine hasta ahorita porque ya lo estuve posponiendo mucho y el sábado me dijo mi hermano que la tenencia no te salía en nada y eran los últimos días y efectivamente. Pero también ya ves que como mexicanos nos gusta dejar todo al último”, dijo Abraham Silva, quien acudió al módulo de la Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), ubicado en Doctor Lavista, alcaldía Cuauhtémoc.

Desde las 9:30 horas, decenas de personas realizaron una fila que serpenteaba desde la Tesorería hasta la explanada de espera. Bajo una carpa blanca que los cubría del sol, los contribuyentes esperaron pacientemente su turno, porque querían aprovechar los últimos días del beneficio fiscal del pago de la tenencia vehicular.

A partir del 1 de enero, la SAF habilitó 100% de descuento en el pago de este trámite, únicamente para los contribuyentes cuyo valor del vehículo no excediera los 250 mil pesos y que cuenten con el total del refrendo cubierto (731 pesos). Sin embargo, el beneficio sólo estará disponible hasta el próximo 31 de marzo.

A siete días de que venciera este plazo, personas de todas las edades hicieron filas de hasta 45 minutos para aprovechar este descuento, y aunque algunos señalaron que esperaron por mucho tiempo, dijeron que valió la pena.

Como Joshua Castillo, quien gracias a la espera de casi una hora se ahorró unos 455 pesos, que es lo que aproximadamente le hubiera costado la Tenencia.

“Vine hasta ahorita porque siempre dejamos todo hasta el final y, quieras o no, los 720 pesos o poco más que pagué del refrendo sí te desacompleta. También estaba esperando a recibir un dinero y aquí estamos, aunque la verdad ya tenía para pagar antes, pero por dejarlo al final, pues se te va ese dinero”, aseguró.

José Mendoza comentó que acudió a las oficinas de la Tesorería debido a que por la aplicación no pudo hacer el pago.

“Lo estuve intentando aquí por el celular, pero cuando intentaba hacer mi pago me regresaba otra vez al inicio, y así me pasó varias veces: esto que te digo fue hace como un mes. Luego volví a intentarlo el viernes para que no se me fuera lo del descuento y tampoco se pudo”, dijo.

Señaló que si no lo regresaba a la página principal, le aparecía una leyenda que decía “actualización del sistema o de la página, algo así”, por lo que acudió en persona.

Los contribuyentes también acudieron a los kioscos de la Tesorería, como el ubicado en Parque Delta, en Benito Juárez y en Parque Tezontle, Iztapalapa, en los que se observaron largas filas.