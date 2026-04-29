Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Adrián “N”, alias El Shimon, presunto líder del grupo delictivo Los Malportados, detenido el lunes 27 de abril.

En la audiencia inicial, realizada el martes, la defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional para que se defina si es vinculado o no a proceso, por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, por lo que será el próximo jueves 30 de abril cuando se defina su situación.

Adrián, de 25 años, fue capturado por policías capitalinos en la colonia El Jagüey, alcaldía Azcapotzalco, en posesión de una pistola con 14 cartuchos, medio kilogramo de marihuana y 141 dosis de diferentes drogas y dinero.

El Shimon estaría relacionado con extorsiones, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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