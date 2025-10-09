Toluca, Méx.— El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, dio a conocer que los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) se mantienen en proceso de depuración y regularización, además, migrará hacia la policía estatal.

“Cusaem fue una deuda que se dejó, está mal creado (...), tiene muchas deficiencias en su organización, y ya se han dado de baja a diversos comandantes por corrupción [seis en específico], seguimos en el proceso de depuración”. Precisó que este cuerpo está conformado por 25 mil personas entre personal operativo y administrativo.

Durante su comparecencia ante el Congreso del estado, como parte de la glosa del Informe, aclaró que disolver esta agrupación que brinda servicios de seguridad privada no puede ser de la noche a la mañana, pues los policías no tienen formación, certificación ni preparación.

Por lo pronto, añadió el secretario, se está tratando de sanear los adeudos que tiene por más de 5 mil millones ante el ISSEMyM, así como 600 millones ante el SAT, los cuales ya fueron saldados.

“Se está comenzando a cubrir esa deuda histórica y la prospectiva es que al finalizar la administración hayamos saneado esas áreas y empezar a migrar ese cuerpo hacia la policía estatal, es necesario porque muchos empresarios tienen la necesidad de ese servicio”, agregó.

Ante el pleno del Congreso, Cristóbal Castañeda refirió que en el Estado de México, de enero a septiembre de 2025, comparado con el mismo periodo del año anterior, se registró una disminución de delitos de alto impacto: 43% menos de homicidio; 19% en robo de transporte de carga; 34.18% en robo de vehículos y 29.4% en extorsión.

“La estrategia de seguridad se sustenta en cinco ejes: atención a las causas de la inseguridad para fortalecer la prevención del delito; más y mejores policías; inteligencia e investigación; coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno y reinserción social”, señaló el funcionario.