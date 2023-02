Cuevas dice que sonideros no regresarán a la Alameda de Santa María; grupos protestan

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que ya tomó una decisión y los sonideros no regresarán a la Alameda de Santa María la Ribera, a pesar de que se manifiesten todos los días frente a su domicilio.

Este día un grupo de músicos llegó a las afueras del domicilio de la alcaldesa, en la colonia Santa María la Ribera, para protestar porque se les impide tocar en la Alameda.

Sonideros no regresarán por quejas vecinales

Debido a esta movilización “pacífica”, la alcaldesa solicitó medidas cautelares y de protección urgente para su familia y vivienda.

Al respecto, Sandra Cuevas aseguró, desde su departamento a donde un grupo de reporteros pudo pasar, que los sonideros no regresarán a este lugar emblemático debido a las quejas vecinales por el ruido, y porque se detectó la venta de bebidas alcohólicas.

“A mí no me mueven en absoluto, por mí se pueden manifestar los domingos que quieran y si quieren también sábados y de lunes a viernes, pero la decisión no va a cambiar. Yo les ofrecí la Casa de Cultura que está a unos metros, el Deportivo Cuauhtémoc para fueran a bailar y pusieran el sonido al volumen que quisieran, tampoco estuvieron de acuerdo”, apuntó.

La alcaldesa detalló que no aceptaron estos lugares porque uno de los sonideros se dedica a vender bebidas alcohólicas en bolsitas y grapas, además de que exigía una cuota a los visitantes.

“Por eso les digo nuevamente que mi decisión no va a cambiar, y pueden seguirse manifestando, pero el sonido no va a estar permitido más en la Alameda de Santa María la Ribera. Los parques, plazas y jardines los estamos recuperando y lo son para tener sonideros, para eso hay otros espacios como La Ciudadela”, abundó.

Niegan venta de bebidas alcohólicas

Al respecto, Joel, uno de los sonideros que organizó la manifestación, precisó que realizan actividades culturales desde hace 12 años en Santa María la Ribera, y negó que vendan bebidas alcohólicas. Otro de los manifestantes identificado como ‘Checo’, comentó que la alcaldesa se está creando enemigos imaginarios en su cabeza.

Durante la protesta “pacífica” a las afueras del domicilio de la alcaldesa, hubo algunos empujones, pues los sonideros colocaron sus bocinas sobre la calle y personal de la alcaldía llegó a retirarlas.

Adultos mayores comentaron que lo único que quieren es bailar.

