Cuautitlán, Méx.— La construcción de un Centro de Desarrollo Logístico (Cedis), ubicado a un costado de la estación Cuautitlán del Tren Suburbano, fue clausurada definitivamente por el gobierno municipal, al encontrar que la licencia de construcción incumplía con lineamientos de Protección Civil.

La obra del Cedis Buro Logistic ya había sido suspendida en tres ocasiones por el ayuntamiento de Cuautitlán y terminó con la clausura definitiva, ya que la empresa insistió en modificar y manipular documentación a fin de seguir con los trabajos, “a pesar de que carece de los permisos válidos y representa un riesgo para el municipio”.

La presidenta municipal, Juana Carrillo Luna, calificó como inviable el proyecto logístico localizado en la colonia Paseos de Cuautitlán, al considerar que afectaría la movilidad y seguridad en la zona, pues diariamente se trasladan alrededor de 160 mil personas a través del Tren Suburbano hacia la CDMX.

“No vamos a ceder ante quienes intenten imponer construcciones irregulares. Vamos a seguir defendiendo los derechos de la gente y luchando por vialidades seguras y ordenadas en nuestro municipio”, afirmó.