La alcaldía Cuauhtémoc informó que colocó 12 contenedores de captación de aceite de cocina usado en mercados y parques de la demarcación, a fin de que locatarios y vecinos coloquen este residuo y con ello se eviten taponamientos en coladeras.

Detalló que estos primeros envases fueron colocados en el Mercado Beethoven, San Joaquín Zona, Francisco Sarabia, Parque Aurora, Mercado Merced Mixcalco, San Lucas y Pequeño Comercio.

Así como en el Mercado Paulino Navarro, Morelia, Hidalgo Zona y San Juan López, además del contenedor colocado en el Mercado Martínez de la Torre.

“Se trata de transformar lo cotidiano en una acción de cuidado ambiental. Un cambio pequeño que genera bienestar colectivo”, dijo la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.