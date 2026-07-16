Los alcaldes de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pusieron en marcha el operativo conjunto Verano Seguro, el cual contará con un despliegue de policías, patrullas, motopatrullas, drones y puntos de vigilancia en las colonias ubicadas en los límites de ambas demarcaciones.

La alcaldía Miguel Hidalgo instalará 15 puntos fijos de vigilancia, cuatro unidades y 24 elementos, además de que estará operando el Centro de Monitoreo de Duraznos.

Cuajimalpa aportará más de 15 elementos, tres unidades, dos motopatrullas y dos drones. La estrategia estará vigente del 16 de julio al 31 de agosto, las 24 horas del día.

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