A sus 23 años, Andra acudió a la Catedral Metropolitana, en la alcaldía Cuauhtémoc, para acercarse más a Dios, "recuperarme y sanarme".

Por ello, asistió a la misa de medio día y junto a su novio, con quien comparte el plan para "reivindicarme", recibió la imposición de la ceniza, para iniciar con la Cuaresma, como lo dice la Iglesia Católica.

"Yo creo que los jóvenes también tenemos el derecho y la obligación de poder acercanos a Dios, a la Iglesia y de iniciar con nuevas formas para estar un poco mejor", señaló la joven, quien en la parte central de su frente tenía una cruz de ceniza, desdibujada casi por completo.

De acuerdo con Blanca Bonilla, catequista de la Catedral Metropolitana, señaló que esta tradición es la preparación, de 40 días (Cuaresma) para la crucifixión, y esta ceniza es obtenida de la incineración de las palmas que se recogen del Domingo de Ramos del año pasado.

Lee también FOTOS: Fieles acuden a la imposición de la cruz en Miércoles de Ceniza durante inicio de la Cuaresma

Capitalinos acuden a colocarse la cruz hoy miércoles de ceniza en el inicio de la Cuaresma, el 5 de marzo de 2025. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

Jóvenes asisten a esta iglesias de CDMX

El novio de Andra, Eduardo, de 22 años, también recibió la imposición de la ceniza en la frente, y con ello está decidido a acompañar a su pareja en su compromiso con Dios, "es una forma como jóvenes de poder estar más cerca de Dios".

Así como ellos, decenas de jóvenes asistieron a esta iglesia, muchos de ellos por cuenta propia. Escucharon atentamente la misa, y cuando el padre que ofició la ceremonia anunció que se impondría la ceniza, se formaron para iniciar con la Cuaresma.

Como José Shalamigua, de 26 años, quien aprovechó para confesarse, comulgar y recibir la imposición de ceniza el mismo día.

Indicó que aunque a veces se puede llegar a alejar de Dios, quiere retomar la tradición religiosa, la cual, "a veces nos hace mucha falta, nos fijamos en cosas materiales y por eso muchas veces no somos felices, y la gente se olvida de lo que es la Cuaresma, no ayuna y come carne, entonces se trata de tener un equilibrio, en mi opinión".

Lee también

Cuaresma 2025; ¿para quienes aplica el ayuno y abstinencia durante el miércoles de ceniza?

Por otro lado, Eduardo indicó que el alejamiento de los jóvenes hacia Dios muchas veces se debe a la imposición de la Iglesia, "y yo creo que cuando estemos listos nos vamos a acercar; yo, por ejemplo, me siento bien al hablar con él, y por eso estoy aquí".

Ante esto, la catequista de la Catedral Metropolitana señaló que la falta de acercamiento de la juventud a la Iglesia tiene que ver con que no le dan lugar a las cuestiones espirituales, y "viven todos los días intentando competir".

"Lo que les importa ahora a los más chicos es siempre tener las mejores cosas materiales, el mejor trabajo, y su felicidad la miden en logros, y eso puede hacer que se olviden de lo realmente valioso. Por ejemplo, ¿Cuál es la enfermedad de la juventud?, pues la depresión y la ansiedad, porque se sienten solos por lo mismo que no hablan con Dios", apuntó.

Lee también El papa Francisco hace fisioterapia motora; celebra el Miércoles de Ceniza

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Al respecto, Andra aseveró que la lejanía con una deidad también se debe al concepto equivocado Dios, y al fanatismo que su familia les impone desde pequeños.

Por lo anterior, explicó, busca salirse del concepto de la Iglesia Católica, de los templos, las religiones y las imágenes, "porque yo tuve un ejemplo de mi familia y en algún momento me había negado a acercarme a Dios por el tipo de fanatismo que tienen".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vcr