La alcaldía Coyoacán celebró que el gobierno de la Ciudad de México trabaje en una propuesta para detener las chelerías en la vía pública.

"En la tarea de gobierno la suma de esfuerzos da resultados. No así la división o el rencor que entorpece los resultados. En este gobierno no hay frustración, hay propuesta; en este gobierno no hay odio, hay respeto a todas las autoridades en funciones o electas. Aquí nos vamos a sumar con quienes quieran lo mejor para Coyoacán, no con quienes siembren odio”, adelantó el alcalde Giovani Gutiérrez.

Detalló que en la alcaldía se recibe con optimismo el anuncio de una iniciativa que trabaja la Secretaría de Gobierno de la capital -dada a conocer la semana pasada- con la que se busca también proteger a la niñez y juventud de manera que no tengan acceso al alcohol, la cual fue anunciada por el Jefe de Gobierno, Martí Batres.

"Vemos con optimismo el que se haya tomado también la iniciativa para encontrar una solución a este problema que se está convirtiendo en un fenómeno social que daña a la niñez y a la juventud de toda la ciudad de México y que se sigue extendiendo en diversas alcaldías. Para nosotros los procesos electorales quedaron en el pasado, no hay cabida para resentimientos ni frustraciones en las tareas de gobierno. La gente nos eligió para seguir trabajando y a eso nos dedicaremos, por eso celebramos el anuncio hecho por el Jefe de Gobierno capitalino", dijo el alcalde.

La iniciativa ‘Antimichelada’, presentada por el alcalde Giovani Gutiérrez, prevé que la venta ilegal de alcohol deje de ser sólo una falta administrativa se convierta en un hecho de carácter penal, dado que atenta contra la salud de la juventud y la niñez. Foto: Especial

Este fin de semana la alcaldía realizó nuevamente un operativo para el retiro de lugares que venden alcohol de manera ilegal en la vía pública, en el que participaron 20 elementos de Escudo Coyoacán y ocho unidades para los recorridos.

En esta ocasión recorrieron las colonias Adolfo Ruiz Cortines, Emiliano Zapata, Carmen Serdán, Mirador, San Diego Churubusco y las unidades CTM secciones VI, VII, VIII, IX y X.

Cabe recordar, que la iniciativa ‘Antimichelada’ como se le ha llamado también a esta propuesta presentada por el alcalde Giovani Gutiérrez, prevé que la venta ilegal de alcohol deje se ser sólo una falta administrativa -como actualmente ocurre- y se convierta en un hecho de carácter penal, dado que atenta contra la salud de la juventud y la niñez.

