La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró grave que se utilice la pandemia por Covid-19 como un tema político, como ocurre con algunos gobernadores, que han tenido diferencias con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues aseguró que el tema principal es la salud.

"La salud es lo primero, es el reconocimiento de los modelos científicos, pueden tener algunos de sus diferencias, pero aquí la ciencia tiene que contar como algo elemental básico para poder tomar decisiones", dijo.

En videoconferencia, la mandataria local aceptó que las medidas de aislamiento físico tienen repercusiones económicas, pero hizo un llamado a pensar en cómo apoyar en este momento y cómo generar los esquemas de salida de esta emergencia, antes de generar controversia.

"No me parece que a través de un video, hacer una declaración resuelva el problema de la atención que el gobierno de México y los gobernadores y la jefa de gobierno en la ciudad de México debemos de tener de manera responsable en cada una de las zonas del país", comentó.

También lee: Rechazo de AN a insumos fue por un malentendido: AMLO

Asimismo, consideró que no es el momento para discutir un cambio en la distribución fiscal, pues todo el país está viviendo en una situación difícil y tiene que haber solidaridad.

"La Ciudad de México aporta muchísimos recursos al resto de la República y no por ello vamos a decir ahora que esos recursos se regresen. Y aparte porque aquí lo primero que hacemos es ser solidarios, no solamente son los propios habitantes de la Ciudad, con sus visitantes, sino, con el resto de la República", expuso.

Sheinbaum Pardo le dio el espaldarazo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud de México, Hugo López-Gatell Ramírez y consideró que ha habido una información muy importante y oportuna.

"Hay un trabajo muy profesional, ha habido una información muy importante que está dando el Gobierno de México, cada zona es distintas, eso también se ha mencionado. La Ciudad de México es la que más casos tiene, es por las propias características de la población”, dijo.