Un incendio se registró en la parte trasera de la Fiscalía de Investigación Territorial 4 de la alcaldía Gustavo A Madero, provocado por un corto circuito, confirmó personal de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con Ramón, vendedor de artículos varios a espaldas de la Fiscalía, ubicada frente a las instalaciones de la alcaldía, los hechos ocurrieron alrededor del medio día, cuando empezó a oler a quemado, y al asomarse “ya se veía el fuego que llegaba hasta la barda de arriba”.

Aunque el incendio se inició cerca de la zona de archivos de la Fiscalía, personal de Protección Civil aseguró que lo que se quemó fue basura, bicicletas, fierros y muebles, ubicados en la parte baja y alta de este sector; no documentos.

Luego de dos horas de fuego, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos logró mitigar las llamas que afectaron la fachada trasera de la Fiscalía, por lo que al menos dos ventanales quedaron cubiertos de ceniza en su totalidad.

las oficinas que conectan directamente con el lugar de incendio se encuentran totalmente intactas (03/12/2024). Foto: Rafael García / EL UNIVERSAL

Las escaleras también se encuentran parcialmente quemadas, mientras que personal de la alcaldía retira de la planta baja fierros, palos, escritorios en desuso, cajas y otros artículos ya quemados.

Sin embargo, las oficinas que conectan directamente con el lugar de incendio se encuentran totalmente intactas, así como los escritorios y los sillones de espera.

Personal de la Policía de Investigación (PDI) ya indaga en el lugar para saber qué fue lo que provocó el corto circuito.

Por su parte, personas que acuden a entregar documentos de seguimiento para distintos casos se ven afectadas, pues “llevamos como dos horas esperando a que nos atiendan y dicen que no va a haber servicio hasta que nos digan”.

Fiscalía no brindará servicio hasta mañana

Tras el incendio registrado a medio día en la parte trasera de la Fiscalía de Investigación Territorial 4 de la alcaldía Gustavo A Madero, esta dependencia suspendió su servicio hasta mañana, por lo que personas se ven afectadas.

“Vengo corriendo para ver si podía poner una denuncia y me dicen que no hay servicio y que posiblemente mañana haya”, indicó José Rodríguez, quien pidió permiso en su trabajo para realizar el trámite.

Aseguró que mañana no podrá volver a pedir permiso, por lo que el cierre le afecta en sus tiempos y “no sé hasta cuando pueda volver a venir”.

Ana Hernández, quien también se vio afectada por el cierre, dijo que acudió para presentar como perdida su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual le sustrajeron junto con su bolsa y celular este lunes.

“Ya lo material se perdió, al menos quería poner como perdida mi INE para que quede asentado, porque no sé si me la quieran dar si me la robaron, pero vengo y me dicen que está cerrado”, explicó Hernández.

Dijo que, respecto al robo, no levantará una denuncia, pues “para que den con el tipo ya perdí quién sabe cuánto tiempo. Y luego salen con que no hay servicio”.

Tras incendio, personas que asisten a la Fiscalía se encuentran desesperados por recibir atención (03/12/2024). Foto: Rafael García / EL UNIVERSAL

Al lugar solamente entran y salen trabajadores de la Fiscalía por una puerta secundaria habilitada, sin embargo, el servicio se suspendió desde las 12:00 horas, aunque “habían dicho que iban a abrir”.

“Llevamos como dos horas esperando a que nos atiendan y dicen que no va a haber servicio hasta que nos digan”, indicó un vecino de la zona, quien buscaba dar seguimiento a un caso.

