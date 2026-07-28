[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo nublado después del mediodía de este martes 28 de julio en la Ciudad de México.
Se prevén lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la ciudad, particularmente entre las 15:00 de la tarde y las 21:00 horas.
Lee también Sedema y UNAM impulsan “Hongosto”; lanzan 43 actividades para promover la conservación de los hongos en CDMX
Los vientos serán de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Mundial 2026: Sheinbaum entrega reconocimientos por Plan Kukulkán; mostramos la fortaleza de las instituciones, dice
Metrópoli
Ecatepec mejora percepción de seguridad; sale por primera vez del grupo de las 10 ciudades con mayor sensación de inseguridad
Menú
Qué alimentos no comer durante la canícula
Mundo
Exesposa de un líder de “Los Cuinis” se declara culpable en EU de violar sanciones; pagó escuela de su hijo con dinero del narco
Al día
¿Qué es el reto de las 48 horas? Alertan por peligroso reto viral que pone en riesgo a menores de edad
Espectáculos
¿TV Azteca corrió a una reportera por accidentarse mientras trabajaba? Kariana Colmenero rompe el silencio
Viral
¿Por qué Pinterest es la red social más "pacífica" de todas? aquí te lo contamos
Al día
VIDEO: Mujeres policías se agarran de las greñas y protagonizan fuerte pelea en el Metrobús