La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo nublado después del mediodía de este martes 28 de julio en la Ciudad de México.

Se prevén lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la ciudad, particularmente entre las 15:00 de la tarde y las 21:00 horas.

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Los vientos serán de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

Este martes amanece fresco. Después del mediodía se espera ambiente cálido con cielo nublado. Se prevén #lluvias fuertes acompañadas de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡Temperatura máxima: 24 °C

🌡Temperatura mínima: 14 °C



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