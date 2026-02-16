Chimalhuacán, Méx.— En Chimalhuacán se construye un colector profundo en la zona de Corte Huatongo, en los Ejidos de Santa María, para eliminar las inundaciones que afectan de manera recurrente a esta área desde hace años.

La alcaldesa Xóchitl Flores supervisó los trabajos y explicó que la obra es una estrategia municipal para reforzar la infraestructura básica.

El nuevo conducto mide aproximadamente 2.8 kilómetros de longitud, alcanza profundidades entre 4.5 y 7 metros en varios tramos, emplea tubería de 97 centímetros de diámetro y requiere una inversión de 27.4 millones de pesos.