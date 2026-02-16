Más Información
Chimalhuacán, Méx.— En Chimalhuacán se construye un colector profundo en la zona de Corte Huatongo, en los Ejidos de Santa María, para eliminar las inundaciones que afectan de manera recurrente a esta área desde hace años.
La alcaldesa Xóchitl Flores supervisó los trabajos y explicó que la obra es una estrategia municipal para reforzar la infraestructura básica.
El nuevo conducto mide aproximadamente 2.8 kilómetros de longitud, alcanza profundidades entre 4.5 y 7 metros en varios tramos, emplea tubería de 97 centímetros de diámetro y requiere una inversión de 27.4 millones de pesos.
