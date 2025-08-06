Más Información

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Ciudad de México (CMIC) firmaron un convenio de colaboración contra delitos como , fraude y acoso a mujeres.

Se trata de un Memorándum de Entendimiento con el cual se busca crear y delincuencia en beneficio de los trabajadores del sector de la construcción.

El convenio fue firmado este miércoles por la secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Clara Luz Álvarez y por Ricardo Israel González Lomelí, presidente del Comité Directivo Delegacional de la CMIC.

“Este memorándum expresa una convicción compartida: la promoción de entornos laborales dignos, respetuosos y libres de violencia es una tarea colectiva. Desde el Consejo Ciudadano contribuimos con servicios especializados, gratuitos y accesibles, que fortalecen tanto a las personas como a las empresas”, expresó la secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano para la Seguridad.

Con este trabajo en colaboración se crea un protocolo para el reporte inmediato de incidentes violentos y delitos.

Además de como la extorsión y el fraude, se busca erradicar del sector actividades como la violencia de género, familiar y comunitaria; poniendo énfasis en el combate al acoso a mujeres en espacios laborales del gremio de la construcción.

Ahora, todos los trabajadores agremiados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la delegación Ciudad de México tendrán a su disposición los servicios y el enlace con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.

También se puso a disposición de los trabajadores agremiados los servicios jurídicos y psicológicos gratuitos con los que cuenta el Consejo Ciudadano, disponibles las 24 horas del día a nivel nacional, a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533.

