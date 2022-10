Congreso de la CDMX avala presencia del Ejército en las calles hasta el 2028

Con 42 votos a favor, 22 en contra y una abstención, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el decreto para extender la presencia del Ejército en las calles, en tareas de seguridad, hasta 2028.

Esta reforma constitucional fue avalada con los votos a favor de Morena, sus aliados y el PRI; mientras que los votos en contra fueron del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Con esto, la Ciudad de México se convirtió en la segunda entidad en avalar esta minuta, que fue enviada por el Congreso de la Unión la semana pasada a todos los congresos locales.

La discusión de este decreto se realizó en medio de gritos, pancartas, aplausos, porras llamados al orden y recordatorios hacia el expresidente Felipe Calderón.

Durante el debate, y al hacer uso de la tribuna, el diputado de Morena Nazario Norberto recordó que quien militarizó al país fue el “alcohólico” de Felipe Calderón. Lo anterior, encendió el ánimo de los panistas quienes gritaban a corro: “Calderón, Calderón”.

Como estos gritos no dejaban que el orador continuara con su intervención, el presidente de la Mesa Directiva, Fausto Zamorano, tuvo que intervenir para llamar al orden.

Durante su discurso, para hablar en contra de este decreto, el diputado del PAN Aníbal Cañez habló por más de 10 minutos, por lo que varios legisladores de Morena se quejaron y pidieron al presidente de la Mesa Directiva que fuera estricto en el tiempo de cada intervención.

Para terminar con estas quejas, el diputado del PRD Jorge Gaviño pidió a sus compañeros de Morena no estar pensando “como cuentachiles” el tiempo al estar hablando de una reforma constitucional, y recordó que por muchos años la Ciudad de México peleó por tener la oportunidad de ser parte del Constituyente Permanente, por lo que pidió avanzar en la discusión.

Lourdes Paz, integrante de la bancada del PT, lamentó que ahora el PAN se rasgue las vestiduras al hablar de militarización, pues fue el expresidente Felipe Calderón, a quien llamó “Comandante Borolas”, quien declaró la guerra contra el crimen organizado.

En este sentido, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, subrayó que Felipe Calderón también militarizó la presidencia al usar un traje militar “que siempre le quedó grande”.

Circe Camacho dejó claro que esta reforma no militariza al país no hace que todos salgan a la calle, “pues si no es 16 de septiembre, no seamos ridículos”.

Las y los legisladores de Morena y aliados coincidieron que con este decreto se busca garantizar la seguridad en los estados, que no es una militarización, y que ahora no se puede prescindir de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.

En contra de la militarización

Diputados de oposición coincidieron en que este decreto apunta para una militarización del país, por lo que votaron en contra.

Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, dijo que la estrategia de tener al Ejército en las calles ya ha mostrado su fracaso sexenio tras sexenio, y recordó que una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador fue regresar a los militares a los cuarteles, pero “cambió de opinión y con ello no solo traicionó la confianza que le brindaron millones de mexicanas y mexicanos”.

Al finalizar su discurso dijo que iba a votar en contra de este decreto porque la guerra no hace la paz, y mostró una hoja blanca con la forma de una paloma.

El panista Federico Döring recordó que fue por petición del entonces gobernador de Michoacán y actual Jefe de Asesores de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, que comenzó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Asimismo, indicó que Morena busca una “paz narca”.

Carlos Fernández Tinoco, del PRI, señaló que Morena del 2018 sería el mayor opositor de Morena en 2022.

Este debate duró más de cuatro horas y en él participaron 24 diputados y diputadas.

