Congreso CDMX sepulta iniciativa que prohibía la circulación de autos de gasolina e híbridos en 2037

El pleno del Congreso de la Ciudad de México desechó un dictamen que buscaba prohibir la venta y circulación de autos de gasolina e híbridos a partir del año 2037.

Con 15 votos a favor, del PAN y el PRI, 32 en contra, de Morena y el PRD, y una abstención, esta propuesta fue sepultada, pues también se votó para que no regresara a comisiones.

El legislador del PRD Jorge Gaviño indicó que esto era una ocurrencia, inconstitucional y un sueño del diputado promovente Jesús Sesma.

“Se presenta un dictamen en donde no tenemos facultades, se presenta un dictamen de buenas intenciones y no estamos aquí para legislar buenas intenciones, sino legislar y para ser una norma tiene que ser abstracta, permanente, general, y general no de división, no estamos hablando de militarizar nada, estamos hablando de una generalidad normativa”, comentó.

Como respuesta, Sesma indicó que esto no era ocurrencia suya, sino de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes han pedido legislar en la materia.



Al respecto, la diputada del PAN Ana Villagrán lamentó que Sesma suba a tribuna a “hacerle la barba” a la jefa de gobierno, cuando el gobierno de la Cuarta Transformación impulsa proyectos que dañan el medio ambiente como la refinería de Dos Bocas.

Tras casi una hora de discusión, esta propuesta que proponía adicionar un artículo transitorio a la a Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, fue rechazada.

