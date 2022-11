Congreso capitalino prevé aprobar el dictamen para reconocer la "violencia vicaria"

Con el objetivo de reconocer la "violencia vicaria", aquella que se ejerce sobre los hijos e hijas para herir a la mujer, ya que no pueden verlos de ninguna forma pues el padre no se los permite, el Congreso capitalino prevé aprobar esta semana en comisiones el dictamen para colocar este tipo de violencia en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.



"Es una ley que han estado trabajando con (la diputada local) Ana Francis en el Congreso de la Ciudad de México está ya por dictaminarse y tiene todo el apoyo de la Jefatura de Gobierno para iniciar esta modificación a la Ley de Violencia contra las Mujeres, posteriormente ir ampliando todo lo que significan los derechos de las mujeres en la Ciudad", dijo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.



En conferencia de prensa, la diputada de Morena, Ana Francis dijo que este dictamen para reconocer la "violencia vicaria" subirá este miércoles a la Comisión de Igualdad de Género, dónde será aprobada y al pleno la siguiente semana ya que es una suma de iniciativas presentadas y apoyadas por todos los grupos parlamentarios.



"La importancia de esta iniciativa es que se reconoce la "violencia vicaria" como una violencia de género y como vulnera el derecho de las mujeres e infancias a vivir una vida libre de violencia. Se visibiliza que está problemática aqueja a nuestra ciudadanía y se difunde de que se trata para que más personas puedan identificarla", mencionó la legisladora.



Cabe mencionar que una vez aprobada se atenderá la problemática para que las instituciones estén preparadas para ello y eventualmente prevenirla, por lo que la dictaminación de la iniciativa ha sido de la mano de la Secretaría de Mujeres así como del Poder Judicial y de las organizaciones civiles.



"Esperemos que el siguiente miércoles se apruebe en comisiones, no tendría porque no, está muy acompañada por todo el congreso y la siguiente semana en el pleno. Y después será colocarla en el Código Penal y Código Familiar, etc, es muy importante este inicio y que le demos seguimiento entre todos y todas", explicó Ana Francis en compañía de integrantes del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria.

Si bien no hay cifras oficiales, las recopiladas por el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, indican que 86% de lo casos de violencia vicaria se sufren violencia económica, es decir que los padres no pagan pensión; el 88% de los agresores iniciaron trámites legales en contra de las víctimas, es decir que se les inventan delitos.



El 71% sufre violencia institucional, y el 80% de los niños sustraídos cambian de estado lo cual hace que los juicios sean complejos.



"9 de cada 10 de los agresores cuentan con formas de bloquear los procesos. Al ser un problema que ha sido reconocido recientemente, no se cuenta con cifras oficiales que nos muestren realmente su magnitud, esperemos que en los siguientes años tengamos cifras", indicó la legisladora.



Al respecto, la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracìbar, explicó que este anuncio de la iniciativa de la Ley contra la Violencia Vicaria es fundamental para poder tipificar.

Mientras tanto, Natalia Lococo, directora de Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, comentó que el reconocimiento de la "violencia vicaria" es una esperanza para muchas mujeres en todo el país, ya que el mensaje es contundente: "cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, nadie por encima de la ley".



Cabe mencionar que la organización ha impulsado en 26 estados está iniciativa para reconocer la violencia "Vicaria", en nueve se han aprobado, "es una violencia que está rompiendo familias, pero se han logrado vinculación a proceso, por ejemplo la primera ha sido de una persona de Puebla que sustrajo a un menor durante 8 años.

