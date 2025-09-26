El Congreso de la Ciudad de México aprobó el formato para el mensaje que dará la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con motivo de su Primer Informe y las fechas para la glosa respectiva.

La mandataria acudirá de manera presencial al Congreso local el domingo 12 de octubre.

Tras rendir Honores a la Bandera, habrá un posicionamiento, hasta por cinco minutos, de cada grupo y asociación parlamentaria; el mensaje de la jefa de Gobierno y la respuesta por parte del presidente del Congreso.

Como parte de la glosa, ante el pleno acudirán los secretarios de Gobierno, César Cravioto, el 28 de octubre; el día 29 será el turno de Pablo Vázquez, jefe de la policía capitalina, mientras que el 30 de octubre acudirá Juan Pablo de Botton, titular de Finanzas.

El resto de funcionarios comparecerá ante comisiones a partir del viernes 31 de octubre con los titulares de Salud, Consejería Jurídica y Movilidad; y concluirán el lunes 10 de noviembre con los secretarios de Participación Ciudadana, Contraloría General y Agua. El sábado 8 de noviembre está prevista la comparecencia de los secretarios de Ciencia y Vivienda.

El formato para las comparecencias de todos los secretarios será similar al de la jefa de Gobierno, pero en estos casos sí se permitirán las preguntas y respuestas.