La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México concluyó el desahogo de las entrevistas a los aspirantes a integrar el Consejo Judicial Ciudadano.

En total, se entrevistaron a 32 personas, quienes buscaron ser los responsables de llevar parte del proceso para la ratificación o elección de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia.

El Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México es un órgano establecido en la Constitución Política capitalina, en sus artículos 37 y 44.

Sus funciones son elegir la terna de entre la cual el jefe de gobierno enviará al Congreso su propuesta para designar a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia; y también este Consejo puede presentar directamente al Congreso capitalino las ternas para elegir a los Fiscales Especializados de Combate a la Corrupción y en Materia Electoral.

Es un órgano que estará integrado por 11 personas, de las que siete serán profesionales del Derecho. Deberán gozar de buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad e independencia; no tener conflicto de interés; no haber participado como candidatas o candidatos en un proceso de elección popular cuatro años antes de su designación. El cargo no será remunerado. Se respetará la equidad de género y la igualdad sustantiva.

Las y los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano serán designados por dos terceras partes del Congreso mediante convocatoria pública a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales que al momento de hacer la propuesta tengan, al menos, cinco años ininterrumpidos de haberse constituido.

El Consejo concluirá su encargo una vez ejercida su función, en este caso la de preguntarle a la fiscal Ernestina Godoy si quiere reelegirse y comenzar con el procedimiento correspondiente.

Las 32 personas entrevistas fueron:

Albores Morales Luis Raúl

Belmont Martínez Arturo

Berumen Bautista Mario

Campos Aragón María Luisa

Canacasco Coronel José Horus

Chegue Luna Irving Pedro

Cristóbal Vázquez Rodrigo

Cuenca Dardón Carlos Edmundo De La Torre Mercado Gabriela

Escobar Malvaez Hans

Esquivel Villicaña Jaime

Galeana Cisneros Bertha

Hernández Campos Carlos Daniel

Hernández Cruz Armando

Hernández Morales Teresa Mercedes

Jiménez Seade Zaira Liliana

López Martínez Yolanda Alicia

Mendoza Bergmans Erika Daniela

Muñoz Ibarra Héctor

Nader Kuri Jorge

Negrete Zaragoza Juan Antonio

Ortega Ramírez Daniel

Rivas González Sandra Margarita

Robles Gómez Mont Emiliano

Romero Galván Alejandra Monserrat

Sánchez Magallan González José Francis

Saucedo Martin Armando

Téllez Padrón Edgar Eduardo

Torres Gómez Jesús

Vázquez Barrera Karla Ivonne

Villegas Reyes María Guadalupe

Yllan Rondero Barbara

Ahora, la Comisión dictaminará y elaborar un dictamen para integrar este Consejo.







