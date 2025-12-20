Con la aplicación de cerca de tres mil formularios en las 16 alcaldías, concluyó la etapa previa de la consulta sobre el Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, como parte de un ejercicio participativo orientado a recabar opiniones, propuestas y necesidades de la ciudadanía.

Durante esta etapa se instalaron mesas receptoras de opinión que permitieron la participación de personas cuidadoras, personas receptoras de cuidados, organizaciones sociales y público en general, con el objetivo de construir una política pública incluyente, con enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.

De acuerdo al artículo 9, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, “toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un Sistema de Cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y que desarrolle políticas públicas”.

Toda la información recabada en esta etapa previa será sistematizada y analizada para fortalecer el diseño del Sistema de Cuidados, a fin de que responda a las realidades sociales de la capital y garantice el ejercicio efectivo de este derecho.

Con la conclusión de esta fase se dará paso a las siguientes etapas del proceso de consulta, conforme a la normatividad vigente y bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.

