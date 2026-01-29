Al ritmo de una canción, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó a los habitantes de la Ciudad de México, sumarse al nuevo esquema de separación de residuos en tres categorías, que entró en funciones el 1 de enero.

Ante vecinos del pueblo Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, la mandataria capitalina pidió al alcalde Giovani Gutiérrez, que los camiones de recolección pongan esta canción en sus trayectos mientras recolectan los residuos de los domicilios.

“En todos los camiones y los contenedores, verás indicaciones de días y colores. Si lleva color verde, vuelve a la naturaleza; los martes y los jueves y los sábados, orgánicos. Si lleva color gris, se le recicla y se regresa; domingos, lunes, miércoles y viernes, inorgánicos. También domingo, lunes, miércoles y viernes va hacia el color naranja lo que no volverá”, se escucha la canción, en la que se indican los colores y días en que se recolecta cada tipo de residuo.

Además, Brugada Molina pidió a su equipo apoyar para distribuir los tres contenedores en las casas del Pedregal de Santo Domingo.

“Estamos echamos a andar -allá hay tres contenedores- para resolver el tema de la separación de la basura; que vamos a tratar de ya no llamarle basura, sino residuos, porque el objetivo es trasformar todo lo que desechamos”, dijo.

Al ritmo de la canción, la mandataria pidió a miembros de su gabinete y a los vecinos que se encontraban en el lugar, escuchar la canción en la que se indican los colores y días de la semana en que deben separarse los residuos.

