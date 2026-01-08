En la Ciudad de México, separar la basura ya no es solo una recomendación. Con el nuevo esquema de recolección, si los residuos no están separados correctamente, el camión puede no llevárselos, algo que ya está ocurriendo en varias colonias.

Por eso, si hoy vas a sacar la basura, conviene tener claro qué tipo de residuos se recogen y cómo deben ir separados, para evitar que se queden en la banqueta.

Cómo separar la basura correctamente

Desde este año, la separación de basura en la Ciudad de México se está reforzando como una obligación cotidiana en hogares, edificios y negocios. El objetivo es claro: reducir la cantidad de residuos que terminan en rellenos sanitarios y aumentar el reciclaje.

Actualmente, la separación básica en CDMX se hace en tres categorías:

Residuos orgánicos

Son los desechos de origen natural y comida:

Restos de alimentos

Cáscaras de frutas y verduras

Café molido, bolsitas de té

Residuos de plantas

Inorgánicos reciclables

Son los residuos que sí pueden reciclarse, siempre que estén limpios y secos:

Botellas y envases de plástico

Latas de aluminio

Vidrio

Papel y cartón

Inorgánicos no reciclables (sanitarios)

Estos residuos no tienen reciclaje y deben ir separados:

Pañales

Toallas sanitarias

Papel higiénico usado

Colillas de cigarro

3 botes de basura según tu espacio y necesidades: separa bien sin complicarte

Separar la basura ya no es opcional en CDMX, pero hacerlo bien empieza con tener el bote correcto. No todos los hogares son iguales, por eso aquí te dejamos tres opciones prácticas, según el espacio que tengas y cómo prefieras organizar tus residuos. Todas están disponibles en Amazon México y pueden ayudarte a cumplir con la separación sin llenar la casa de bolsas.

1. Opción todo en uno: papelera OCKYOOZ de 42 litros con ruedas y tres niveles

Ideal para quienes buscan tener todo en un solo lugar. Este bote vertical está diseñado con tres compartimentos separados para residuos húmedos, secos y reciclables, lo que lo hace perfecto para cocinas o departamentos con poco espacio. Tiene tapas con apertura a presión, ruedas para moverlo fácilmente y cajones extraíbles. Es una solución compacta, pero completa, que te permite separar desde el origen sin usar múltiples botes.

Capacidad total: 42 litros

Tres compartimentos para orgánico, inorgánico reciclable y no reciclable

Perfecto para cocinas pequeñas o espacios limitados

Precio estimado: $2,689.45

Este modelo es ideal para quien quiere mantener la separación básica (orgánico e inorgánico reciclable) directamente desde la cocina, y prefiere dejar los residuos sanitarios en un bote aparte, como el del baño. Con dos compartimientos de 30L cada uno y apertura automática con sensor, es una opción moderna, higiénica y muy estética. Su acabado en acero inoxidable lo convierte en una excelente elección para cocinas contemporáneas.

Capacidad total: 60 litros (30L + 30L)

Sensor de movimiento, sin contacto

Diseño elegante y silencioso

Precio estimado: $3,399.00

Perfecto para casas grandes, patios, azoteas o edificios de departamentos que quieran evitar la acumulación de basura dentro de casa. Este kit incluye tres botes de gran capacidad (uno verde para orgánico, uno azul para inorgánico y uno naranja para sanitarios), cada uno con tapa y rotulado claro. Son resistentes, fáciles de limpiar y útiles para compartir entre varias personas o familias.

3 botes de 55 litros cada uno (verde, azul y naranja)

Identificados por tipo de residuo según el color

Aptos para interiores y exteriores

Precio estimado: $1,349.00 por el set

¿Qué tipo de basura se recoge hoy en CDMX?

La recolección de residuos en CDMX está organizada por tipo de basura y días específicos, aunque el calendario puede variar ligeramente según la alcaldía y la colonia. En términos generales, el esquema funciona así:

Orgánicos: martes, jueves y sábados.

martes, jueves y sábados. Inorgánicos (reciclables y no reciclables): lunes, miércoles, viernes y domingos

Si no separas correctamente, es probable que el camión no se lleve tu basura ese día.

Aunque la regla es clara, en la práctica muchas personas se enfrentan a lo mismo: una sola bolsa, poco espacio y basura mezclada.

El problema no suele ser la separación en sí, sino cómo aplicarla dentro de casa. Cocinas pequeñas, baños sin un bote adecuado y la falta de un lugar para guardar reciclables hacen que los residuos se mezclen desde el inicio, incluso cuando se tiene la intención de hacerlo bien.

Por eso, más que hablar de bolsas, la separación de basura en CDMX hoy pasa por organizar la casa por zonas, usando botes distintos según el tipo de residuo y el espacio donde se genera.