El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señala que este 23 de diciembre al mediodía se alcanzará una temperatura máxima de 21 grados Celsius, con un ambiente de cálido a templado.

Además, se prevé cielo despejado con aumento de nublados, lluvias ligeras aisladas principalmente al sur y vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 km/h, del Norte al Noreste.

Durante la madrugada, el termómetro marcará una mínima de 11 °C, con sensación de fría a muy fría.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de presentarse, la dispersión sería hacia el Noreste, sin riesgo de caída de ceniza para la Ciudad de México.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

