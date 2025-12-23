Más Información

David Kershenobich presenta Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025; cannabis, principal droga ilegal

David Kershenobich presenta Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025; cannabis, principal droga ilegal

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señala que este 23 de diciembre al mediodía se alcanzará una temperatura máxima de 21 grados Celsius, con un ambiente de cálido a templado.

Además, se prevé cielo despejado con aumento de nublados, lluvias ligeras aisladas principalmente al sur y vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 km/h, del Norte al Noreste.

Durante la madrugada, el termómetro marcará una mínima de 11 °C, con sensación de fría a muy fría.

Lee también

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de presentarse, la dispersión sería hacia el Noreste, sin riesgo de caída de ceniza para la Ciudad de México.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]