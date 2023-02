Comisión de Bienestar Animal del Congreso CDMX, a favor de prohibir las corridas de toros

La Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México dio una opinión favorable a la iniciativa ciudadana que busca prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México.

Con cinco votos a favor, de PRI, PAN, PRD y PVEM, y tres abstenciones de Morena, se avaló esta opinión con el objetivo de que enriquezca y contribuya a formar un criterio más amplio y con perspectiva del bienestar animal, en la discusión de la iniciativa que realizarán las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública Local del Congreso capitalino.

Al respecto, Jesús Sesma indicó que, en materia de corridas de toros, existen varios estudios nacionales y extranjeros que coinciden en que estas son contrarias a lo que se consideran buenas prácticas de manejo animal y también a los principios de bienestar animal, por lo que son cuestionables desde un punto de vista ético.

“Por lo general, la muerte del toro ocurre ya sea por asfixia o por pérdida de sangre, y esta es lenta y sin pérdida de la conciencia. Además, debemos considerar que la violencia no puede formar parte de la cultura y la tradición que nos identifican como mexicanos y menos como capitalinos”, sostuvo.

Cabe recordar que esta iniciativa, denominada No a las corridas de toros en la Ciudad de México, fue presentada por el Colectivo Resistencia Defensa Animal.

Al respecto, la diputada panista Ana Villagrán aseguró que los derechos no se consultan. “Claudia, los derechos no se consultan. Los taurinos no deben financiar tu carrera a la silla grande”.



