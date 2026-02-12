Más Información

La tarde de este jueves, un grupo de aproximadamente y artesanos bloquearon por varias horas el Eje Central Lázaro Cárdenas, al cruce con avenida Juárez, en el Centro Histórico, para exigir espacios donde vender sus mercancías.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que los se retiraron minutos después de las 20 horas.

Los manifestantes impidieron el paso colocando sus puestos semifijos y ofreciendo sus artículos sobre la avenida.

Debido al bloqueo, la marcha de los autos se vio interrumpida, formando largas filas.

El servicio del que circula por el Eje Central también se vio afectado.

