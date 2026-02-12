La tarde de este jueves, un grupo de aproximadamente 30 comerciantes informales y artesanos bloquearon por varias horas el Eje Central Lázaro Cárdenas, al cruce con avenida Juárez, en el Centro Histórico, para exigir espacios donde vender sus mercancías.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que los manifestantes se retiraron minutos después de las 20 horas.

Lee también: Juzgado ordena transparentar estudios por agua contaminada en Benito Juárez; deberán implementar medidas sanitarias

Los manifestantes impidieron el paso colocando sus puestos semifijos y ofreciendo sus artículos sobre la avenida.

Debido al bloqueo, la marcha de los autos se vio interrumpida, formando largas filas.

El servicio del Trolebús que circula por el Eje Central también se vio afectado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/rmlgv