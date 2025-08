En la Ciudad de México no está autorizada ningún tipo de extracción minera no metálica, aseguró la secretaria de Medio Ambiente capitalina, Julia Álvarez Icaza.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria detalló sobre la clausura de nueva cuenta de una mina en la alcaldía Tláhuac que extraía material del cerro de Xaltepec, en Santiago Zapotitlán, alcaldía Tláhuac, parte de la Sierra de Santa Catarina, la cual fue cerrada en 2019; sin embargo, fueron violados los sellos y personas volvieron a sacar arena, tezontle y grava.

Las autoridades se enteraron debido a una alerta ciudadana que llegó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el evento Casa por Casa, lo que permitió desplegar un operativo para atender el llamado.

“En materia de minería, aunque las mayores atribuciones están en la Federación, hay ciertas atribuciones que le corresponden a la Ciudad de México, que es la extracción de minería no metálica, es decir, rocas, tezontle, arenas, etcétera. Eso sí está en el marco de nuestras atribuciones”.

“Se detectó recientemente por denuncias ciudadanas que estaban continuando con los trabajos a pesar de no tener ya la autorización para hacerlo. Entonces, es por eso que nosotros volvimos a actuar en consecuencia y volvimos a clausurar la mina. Entonces, estamos en espera de las resoluciones administrativas y de las resoluciones jurídicas que deriven de este acto, pero el llamado es no a la minería ilegal y cero tolerancia, no vamos a tolerar como autoridad ambiental responsable las actividades ilícitas en la Ciudad de México”.

Álvarez Icaza recordó que desde 2019 no se autoriza ningún tipo de extracción minera no metálica en la Ciudad de México; incluso, refirió que a consecuencia de esa instrucción se clausuraron en aquel año cuatro minas que practicaban este tipo de actividad, todas ubicadas en la alcaldía Iztapalapa, que es un lugar de colindancia con la demarcación Tláhuac.

Añadió que la mina clausurada se dedicaba a la extracción de arena, tezontle y grava; “principalmente eran los tres materiales que se extraían de ahí, se reiteró la clausura y hay que advertir a aquellos quienes quieran realizar actividades mineras en la Ciudad de México que romper los sellos de clausura, tal como nosotros y desde la administración pasada se hizo, configuraría ya un delito penal”.

“Cualquier actividad extractiva en materia de arena, de tezontle, de roca en la Ciudad de México es ilegal y vamos a clausurar en consecuencia y luego iremos a las instancias que corresponden”, dijo.