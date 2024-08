La iniciativa que el gobierno capitalino alista para combatir las chelerías en la ciudad, y que prevé enviar al Congreso local en septiembre, busca reforzar la normatividad, en cuanto a sus atribuciones y la de las alcaldías para realizar operativos de inspección y cierre de dichos comercios.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, encargado de elaborar la iniciativa, explicó que en el tema de las chelerías, han detectado que el problema es que el Invea no tiene atribuciones para verificar y clausurar puestos en vía pública, pues sus funciones son básicamente de inspección en locales establecidos.

“En el caso del ambulantaje, donde hay muchas chelerías, en tianguis y en otros lados, no hay normativamente facultades, para que podamos entrar; le toca a las alcaldías, y las alcaldías, en algunos casos ha actuado, en otros no, entonces lo que queremos hacer es reforzar la normatividad en lo que respecta a las atribuciones del Gobierno central, pero también en la obligación de las alcaldías, para que no hagan caso omiso de la obligación que tienen y que en varios de esos lugares pasa desapercibida”, expuso Ruiz.

La venta y consumo de alcohol en la vía pública está prohibida por la Ley de Cultura Cívica. Foto: Especial

Sellos de clausura

Durante la conferencia para anunciar el operativo de regreso a clases, el funcionario abundó que están en el análisis del marco normativo en relación a las chelerías y también a los establecimientos, ya que en estos casos, las sanciones para quienes rompen los sellos de clausura son muy bajas y poco claras, por lo que están sujetas a la interpretación de jueces.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Martí Batres, reconoció que hay inquietud por la presencia de las chelerías, sobre todo de las que son intermitentes, y a partir de ello las autoridades capitalinas realizan el operativo “La Noche es de Todos”, mediante el cual verifican comercios establecidos y en vía pública, y con la iniciativa reforzarán normativamente dicha acción que ya ponen en práctica en los hechos.

“En teoría, las alcaldías deberían tener contenido ese tipo de problemáticas, sobre todo cuando son en vía pública, pero tienen ellos facultades en vía pública y tienen facultades también para verificaciones en establecimientos. El Gobierno central le entra complementariamente, sin embargo, la verdad es que es el Gobierno central el que ha asumido en los hechos, la parte fuerte, cotidiana, permanente de este tipo de acciones frente a diversas irregularidades, tanto en situaciones que se dan en vía pública, como en establecimientos”, sostuvo el mandatario, al reiterar que en septiembre enviará esa y otras iniciativas al Congreso local.

