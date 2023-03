Colinas del Sol, entre el abandono y la inseguridad

Almoloya de Juárez, Méx.— La inseguridad persiste en Colinas del Sol: son casi dos décadas de condiciones inciertas, pues privan la delincuencia y asaltos, la invasión de viviendas, algunas con rastros de balazos y están abandonadas, y otras han servido para dejar vehículos y hasta credenciales de víctimas de robo.

Clara García platicó que los asaltos son constantes. En su caso, de nada ha servido la inversión en rejas, protecciones de ventanas y para las puertas, permanecer en vela y atenta a los ruidos cerca de su casa, pues en menos de tres meses ya se metieron dos veces a su casa. La última fue a finales de diciembre.

“Me dejaron sin calzones, sin despensa; entraron como si hubieran entrado a su casa, sólo que la mía la vaciaron. Di parte a las autoridades y seguimos igual”, relató, y aseveró que hay hartazgo en su familia y sus vecinos.

De acuerdo con el Inegi (2020), 43% de dichas viviendas, es decir, 2 mil 916 no están habitadas; de hecho, fueron abandonadas por sus dueños, no están en venta ni renta, y tampoco hay quien vaya para darles mantenimiento.

Según algunas familias del fraccionamiento, en la mayoría de casas abandonadas se desarrollan actividades ilícitas, por ejemplo, “fiestas, fogatas, vandalizan o hay quienes invaden las viviendas”, dijo Clara García.

Con base en los datos del Inegi, permanecen en este fraccionamiento familias en hacinamiento, incluso considerado como elevado, pues en promedio viven 3.4 personas en cada una de las 3 mil 329 casas que sí están habitadas y que tienen una superficie de entre 38 y 60 metros cuadrados.

En esta zona de Almoloya de Juárez parece que el tiempo no pasa. Cada año el abandono recrudece, se van más familias huyendo de las condiciones, pero también llegan más personas a invadir por algunos meses las viviendas, que cada vez presentan un deterioro mayor.

Tan sólo los vecinos de la zona de departamentos, casi frente al fraccionamiento, aseguraron que dejan de salir a la calle desde que comienza a oscurecer, pues ante la falta de iluminación en las calles es un escenario ideal para los delincuentes.

“Vivimos aquí por necesidad, no tenemos dinero para pagar una renta más cara en la zona de Toluca y, la verdad, la policía municipal prefiere no venir, sólo los vemos cuando llega la Guardia Nacional, pero no más”, aseguró la señora Carolina.

“Estamos en un proceso de trabajo y estamos en coordinación con el Infonavit y con quienes otorgaron los créditos y asignaron esas viviendas; entonces, estamos haciendo una depuración para llegar a un proceso legal, jurídico, para saber la condición de esas casas, que están en abandono, y derruidas”, dijo Óscar Sánchez García, alcalde de Almoloya de Juárez.

Para los vecinos estas acciones son urgentes, por lo que piden que esta vez sí se materialicen los programas destinados a la recuperación del lugar, pues temen por su situación y, más allá de ello, dijeron que pese a que son casas de bajo costo merecen el mismo trato que el resto del municipio, pues todas las familias deberían ser tratadas por igual.