Tras 36 horas de bloqueo sobre Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Chabacano, alcaldía Cuauhtémoc, Madres y padres buscadores -de 10 familias- del colectivo Luciérnagas Buscadoras levantaron el plantón.

Esto luego de firmar un acuerdo con personal de la Secretaría de Gobernación, en el que se promete una reunión mañana a la 13:30 horas con su titular, Rosa Icela Rodríguez.

"Gracias a las madres buscadoras y ahora esperamos que se cumpla y que nos firmen todo por escrito para que avancen nuestros casos", dijo Ashanti Ríos, madre buscadora.

Sin embargo, señaló que en caso que las autoridades no se comprometan, volverán a establecer un bloqueo.

Día y medio de bloqueo

Los integrantes del colectivo Luciérnagas Buscadoras bloquearon la importante arteria debido a que no habían llegado a un acuerdo con las autoridades capitalinas.

Aunque ha acudido personal del Gobierno capitalino para dialogar, Esteban Gallardo, padre buscador, manifestó que no se moverán hasta que no llegue la jefa de Gobierno, Clara Brugada o la fiscal General de Justicia local (FGJCDMX), Bertha Alcalde.

"Estamos cerrando Tlalpan que es una vialidad donde pasa mucha gente pero lo que estamos viendo es que no les está importando. Esa es la verdad, no les importa porque no vienen. Nos da mucha pena por la gente que afectamos", explicó.

Colectivos buscadores reclaman atención de las autoridades (20/05/2025). Foto: Especial

Señaló que el bloqueo lo llevaron a cabo 10 familias desde ayer a medio día porque la FGJCDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas les canceló una jornada que se llevaría a cabo en el Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Precisamente en el kilómetro 13.5 en la carretera Picacho-Ajusco, donde en 2017 desapareció su hija Pamela Gallardo Volante, quien asistió al Soul Tech Festival.

Detalló que aunque mañana se realizará la búsqueda en este punto que fue cancelada, otras familias se quedarán en el bloqueo, mientras él y otras madres y padres más acuden al Ajusco, hasta que no lleguen a un acuerdo.

El bloqueo lo llevaron a cabo unas 10 familias (20/05/2025). Foto: Especial

Personal de la Secretaría de Gobernación (Secgob) ya les ofreció una mesa de diálogo con su titular, Rosa Icela Rodríguez, a las 13:30; sin embargo, continúan deliberando si aceptar o no.

En el lugar hay casas de campaña, donde las familias duermen; mientras que de manera muy frecuente se enfrentan a motociclistas, quienes quieren pasar a las calles aledañas y les advierten que "está cerrado amigo. Vete para allá, chulo. Está cerrado".

En las paredes del Metro Chabacano hay pintas que dicen "Sofi y Pame las buscamos"; "ni una menos".

Para distraerse, las familias se ponen a bailar salsa entre sí.

