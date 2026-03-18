Ecatepec, Méx.— Una tormenta con granizo cayó la tarde de ayer en varios municipios mexiquenses.

Ecatepec fue el más afectado, debido a la precipitación que incluyó granizo de más de 30 centímetros de acumulación en avenidas como Toluca y Tlalnepantla, en Lomas de San Carlos, así como en colonias Centro, Urbana Ixhuatepec, Las Fuentes, Hank González, Ejidal Emiliano Zapata, Santa María Tulpetlac y Nuevo Laredo.

Se registró el colapso de tres techumbres: la de la escuela primaria Luis G. Urbina, en Lomas de San Carlos; la del estacionamiento de la Vocacional 3, en Colonos de México, y la de una bodega en el Cedis en San Carlos.

En Cuautitlán Izcalli, un árbol cayó sobre la avenida 1 de Mayo. La tromba provocó que la tierra se reblandeciera y el árbol se desprendió, cayendo hacia la vialidad.

En Tlalnepantla, personal del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM) intensificó la limpieza y desazolve en la infraestructura pluvial, retirando basura, hojarasca y ramas de coladeras y alcantarillas.

El municipio desplegó camiones Vactor y bombas de achique para retirar excedentes de agua que provocaron tránsito lento.

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