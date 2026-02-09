Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé que después del mediodía de este lunes 9 de febrero haya ambiente cálido a caluroso, cielo mayormente despejado y sin lluvia, en la Ciudad de México.
Se esperan vientos de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 25°C por la tarde y mínima de 10°C, en las primeras horas del día.
Además, se prevé que la madrugada del martes 10 de febrero sea muy fría en las partes altas del sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
