La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo despejado para la mañana de este domingo 8 de marzo en la Ciudad de México.

Para la tarde se espera aumento de nublados, con lluvias ligeras aisladas, de acuerdo con el boletín meteorológico.

Se prevén vientos del sur de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 26°C por la tarde, y la mínima será de 13°C en las primeras horas del día.

Se espera que la madrugada del lunes 9 de marzo sea muy fría en las partes altas de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

