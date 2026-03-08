Más Información

“Ser mujer” en todos los espacios profesionales

Un solo feminicidio es inaceptable, asevera Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo de EL UNIVERSAL

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Crecen acoso y agresión en el sector público

Mujeres víctimas del narco, una crisis de dimensión incierta

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo despejado para la mañana de este domingo 8 de marzo en la Ciudad de México.

Para la tarde se espera aumento de nublados, con lluvias ligeras aisladas, de acuerdo con el boletín meteorológico.

Se prevén vientos del sur de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 26°C por la tarde, y la mínima será de 13°C en las primeras horas del día.

Se espera que la madrugada del lunes 9 de marzo sea muy fría en las partes altas de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

