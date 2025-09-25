La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente será cálido con cielo medio nublado a nublado para este jueves 25 de septiembre en la Ciudad de México.

Para este día se pronostican lluvias fuertes, de 15 a 29 milímetros, actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precaucimetones.

Se esperan lluvias fuertes en el norte, centro y poniente de la ciudad entre las 14:00 de la tarde y las 23:00 horas.

Lee también Tormenta Negra: ¿qué es y en qué estados habrá alerta por lluvias?

De acuerdo con el boletín meteorológico, se prevé viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 16°C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL