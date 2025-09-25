Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente será cálido con cielo medio nublado a nublado para este jueves 25 de septiembre en la Ciudad de México.
Para este día se pronostican lluvias fuertes, de 15 a 29 milímetros, actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precaucimetones.
Se esperan lluvias fuertes en el norte, centro y poniente de la ciudad entre las 14:00 de la tarde y las 23:00 horas.
De acuerdo con el boletín meteorológico, se prevé viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 16°C.
