Más Información

Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

La mañanera de Sheinbaum, 25 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 25 de septiembre, minuto a minuto

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"

"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente será cálido con cielo medio nublado a nublado para este jueves 25 de septiembre en la Ciudad de México.

Para este día se pronostican lluvias fuertes, de 15 a 29 milímetros, actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precaucimetones.

Se esperan lluvias fuertes en el norte, centro y poniente de la ciudad entre las 14:00 de la tarde y las 23:00 horas.

Lee también

De acuerdo con el boletín meteorológico, se prevé viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 16°C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses