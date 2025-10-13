Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este lunes, después del mediodía, se prevé un ambiente cálido a caluroso en la Ciudad de México, con una temperatura máxima estimada de 25 grados Celsius.
El cielo permanecerá mayormente despejado, con bajas probabilidades de lluvias ligeras aisladas, por lo que se anticipa una jornada estable en la capital. En cuanto al viento, se espera que sople del norte a una velocidad de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en algunas zonas.
La dependencia capitalina recomendó a la ciudadanía consultar los avisos del Sistema de Alerta Temprana y mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico del tiempo.
La temperatura mínima registrada por la mañana fue de 12°C, con un incremento paulatino hacia el mediodía y primeras horas de la tarde. Se sugiere mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.
