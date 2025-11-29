El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que para este sábado, después del mediodía se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado sin presencia de lluvias.

La temperatura máxima será de 22 grados Celsius (°C) con presencia de viento frío proveniente del Norte de 10 a 30 km/h y rachas de 35 kilómetros por hora (km/h).

Se espera un ligero descenso de temperatura por la mañana.

Durante la noche, el termómetro marcará una temperatura de 15ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del domingo podría registrar 10ºC, por lo que se esperan temperaturas bajas en las partes altas del sur y poniente.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emisión de ceniza, la pluma se dispersaría hacia el Este y Sureste, sin riesgo de caída de ceniza para la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

