Más Información

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Combustible robado y factureros, en la mira de la FGR de Godoy

Combustible robado y factureros, en la mira de la FGR de Godoy

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

Espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado en su totalidad", dice Trump

Espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado en su totalidad", dice Trump

Fabrizio Romano confirma que Sergio Ramos no seguirá en Rayados de Monterrey

Fabrizio Romano confirma que Sergio Ramos no seguirá en Rayados de Monterrey

La UNAM resulta incómoda para el poder

La UNAM resulta incómoda para el poder

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () informa que para este sábado, después del mediodía se prevé , cielo medio nublado sin presencia de lluvias.

La temperatura máxima será de 22 grados Celsius (°C) con presencia de viento frío proveniente del Norte de 10 a 30 km/h y rachas de 35 kilómetros por hora (km/h).

Se espera un ligero descenso de temperatura por la mañana.

Lee también

Durante la noche, el termómetro marcará una temperatura de 15ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del domingo podría registrar 10ºC, por lo que se esperan temperaturas bajas en las partes altas del sur y poniente.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emisión de ceniza, la pluma se dispersaría hacia el Este y Sureste, sin riesgo de caída de ceniza para la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]