La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé que predomine ambiente caluroso después del mediodía, cielo despejado y sin lluvia, para este lunes 24 de noviembre en la Ciudad de México.

No obstante, las primeras horas del día estarán frías, pues se mantiene activa la alerta por temperaturas bajas en el sur de la ciudad, hasta las 8:00 de la mañana.

Durante el día se esperan vientos de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.

Se prevé que la madrugada del martes 25 de noviembre esté de fría a muy fría en el sur de la CDMX, particularmente entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana, por lo que se recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima que se espera es de 25°C, alrededor de las 15:00 de la tarde, mientras que la mínima es de 11°C antes del mediodía.

Este lunes prevalecerá ambiente #caluroso después del mediodía, cielo despejado y sin #lluvia. La madrugada del martes estará de #fría a muy fría en el sur de la ciudad.



Se recomienda estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la #SGIRPC.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/RBe6dh0FSK — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 24, 2025

