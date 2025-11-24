Más Información

Inflación en México sube a 3.61% en primera quincena de noviembre; hila 2 quincenas a la baja

Inflación en México sube a 3.61% en primera quincena de noviembre; hila 2 quincenas a la baja

La mañanera de Sheinbaum, 24 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 24 de noviembre, minuto a minuto

Raúl Rocha, director de Miss Universo, niega relación con la familia Bosch y acusa a medios de querer desacreditar al certamen

Raúl Rocha, director de Miss Universo, niega relación con la familia Bosch y acusa a medios de querer desacreditar al certamen

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Natanael Cano invade el Flow Fest 2025 con corridos tumbados; el público pedía "Cuerno azulado"

Natanael Cano invade el Flow Fest 2025 con corridos tumbados; el público pedía "Cuerno azulado"

Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados; se preparan con vallas por marcha del #25N

Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados; se preparan con vallas por marcha del #25N

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé que predomine ambiente caluroso después del mediodía, cielo despejado y sin lluvia, para este lunes 24 de noviembre en la.

No obstante, las primeras horas del día estarán frías, pues se mantiene activa la alerta por temperaturas bajas en el sur de la ciudad, hasta las 8:00 de la mañana.

Durante el día se esperan vientos de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.

Se prevé que la madrugada del martes 25 de noviembre esté de fría a muy fría en el sur de la CDMX, particularmente entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana, por lo que se recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima que se espera es de 25°C, alrededor de las 15:00 de la tarde, mientras que la mínima es de 11°C antes del mediodía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]